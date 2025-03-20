Коротко о европейской «дипломатии»: Каллас хочет дать ВСУ ещё 2 миллиона снарядов

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложит европейским лидерам поставить Украине два миллиона боеприпасов крупного калибра. Это произойдёт на предстоящем саммите 20 марта, сообщает Reuters со ссылкой на письмо дипломата.

«Я собираюсь представить это предложение европейским лидерам завтра на заседании Европейского совета», — приводит агентство выдержку из документа.

По её словам, боеприпасы, общая стоимость которых составляет 5 миллиардов евро, доступны на рынке и смогут быть доставлены уже в 2025 году.