Раскол в ЕС может оставить Украину без нового транша на €40 млрд

Евросоюзу предстоит ещё многое утрясти, прежде чем блок сможет утвердить выделение нового транша Украине в размере €40 млрд. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, прибыв на встречу руководителей МИД стран-участниц сообщества.

«Есть общая политическая поддержка [этого решения], но остается ещё много деталей, которые надо согласовать. По этой теме ещё должны высказаться министры обороны, и мы намерены выслушать их», — сказала эстонский политик.

Она напомнила, что на саммите ЕС 6 марта не удалось согласовать этот план, но все сошлись на мнении, что положительное решение по нему нужно «принять как можно скорее». В этот раз Каллас вновь пообещала в кратчайшие сроки решить все соответствующие вопросы, чтобы утвердить уже наконец новый пакет.