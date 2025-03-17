Раскол в ЕС может оставить Украину без нового транша на €40 млрд
Каллас: ЕС столкнулся с проблемами при согласовании помощи Киеву на €40 млрд
Евросоюзу предстоит ещё многое утрясти, прежде чем блок сможет утвердить выделение нового транша Украине в размере €40 млрд. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, прибыв на встречу руководителей МИД стран-участниц сообщества.
«Есть общая политическая поддержка [этого решения], но остается ещё много деталей, которые надо согласовать. По этой теме ещё должны высказаться министры обороны, и мы намерены выслушать их», — сказала эстонский политик.
Она напомнила, что на саммите ЕС 6 марта не удалось согласовать этот план, но все сошлись на мнении, что положительное решение по нему нужно «принять как можно скорее». В этот раз Каллас вновь пообещала в кратчайшие сроки решить все соответствующие вопросы, чтобы утвердить уже наконец новый пакет.
Вся Европа на такое вряд ли отважится. К примеру, Венгрия всё ещё непреклонна в своём отказе от поставок оружия Киеву. Поэтому Каллас решила собрать «коалицию» из друзей Украины, которые хотят влить в неё ещё денег. Странам ЕС дали немного времени хорошенько подумать над предлогом для отказа.
Иногда Венгрия блокирует некоторые поставки военных грузов из ЕС на Украину. Разумеется, это очень не нравится европейским властям, поэтому они собираются учредить целый фонд помощи Киеву, что даст возможность обойти вето Будапешта. Евросоюз также хочет лишить Венгрию права голоса, чтобы до конца «придушить» всех несогласных.
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