Сенатор Пушков: Часть «пропавшей» помощи США для Украины нашли в Монако
Российский сенатор Алексей Пушков предположил в своём Telegram-канале, что часть «пропавших» денег США для Украины оказалась в Монако. По его словам, там можно встретить элитные автомобили с украинскими номерами.
«Я не понимаю, куда делись эти деньги», — заявил Владимир Зеленский, пытаясь объяснить, почему часть финансовой помощи исчезла. Так вот: крошечная часть обнаружена в Монако, где курсируют эшелоны супер-дорогих авто с украинскими номерами», — написал сенатор.
Пушков приложил к сообщению фотографию дорогих автомобилей с украинскими номерами на парковке в Монако.
Напомним, в начале февраля Зеленский публично признался, что не знает, куда ушли миллиарды долларов, выделенные США для помощи Украине. Президент США Дональд Трамп также требовал отчёта по этим деньгам. Между тем, страны Евросоюза обсуждают создание добровольного фонда помощи Украине на сумму от 20 до 40 миллиардов евро. Это решение поможет обойти вето Венгрии на дальнейшие предложения ЕС для Киева.
Telegram / Алексей Пушков