Российский сенатор Алексей Пушков предположил в своём Telegram-канале, что часть «пропавших» денег США для Украины оказалась в Монако. По его словам, там можно встретить элитные автомобили с украинскими номерами.

«Я не понимаю, куда делись эти деньги», — заявил Владимир Зеленский, пытаясь объяснить, почему часть финансовой помощи исчезла. Так вот: крошечная часть обнаружена в Монако, где курсируют эшелоны супер-дорогих авто с украинскими номерами», — написал сенатор.