Сразу несколько стран ЕС отвергли план Каллас об оружии для Киева

Италия, Франция, Испания и Португалия отказались поддержать предложенный верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каей Каллас план о военной помощи Украине на сумму €40 млрд. Как сообщает La Stampa, первоначальная сумма может быть снижена до €5 млрд, что соответствует поставкам боеприпасов большого калибра, которые Украина остро нуждается.