Сразу несколько стран ЕС отвергли план Каллас об оружии для Киева
La Stampa: Италия, Франция и Испания отвергли план Каллас об оружии для Украины
Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас. Обложка © Zuma\TASS
Италия, Франция, Испания и Португалия отказались поддержать предложенный верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каей Каллас план о военной помощи Украине на сумму €40 млрд. Как сообщает La Stampa, первоначальная сумма может быть снижена до €5 млрд, что соответствует поставкам боеприпасов большого калибра, которые Украина остро нуждается.
Каллас уточнила, что предложение, которое будет рассматриваться на саммите ЕС, начинающемся 20 марта, предполагает участие стран «на добровольной основе».
«Государства, находящиеся далеко от России, не воспринимают угрозу так явно, как соседи», - цитирует её слова местная пресса.
Напомним, что в ноябре 2024 года Украина и ЕС подписали меморандум о первой части кредита G7, связанного с активами России. Этот документ охватывает первую часть согласованного пакета макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов от стран G7. Но сегодня Еврокомиссия (ЕК) перевела Киеву лишь 1 миллиард.