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Регион
26 марта, 14:21

В США назвали психбольной главу евродипломатии из-за её выпада в адрес РФ

Журналист Фази: Каллас в одиночку пытается втянуть Европу в войну с РФ

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Американский журналист Томас Фази охарактеризовал главу европейской дипломатии Кайю Каллас как неуравновешенного человека. Его комментарий был реакцией на статью издания Politico, в которой сообщалось о возросшей критике в адрес Каллас в Европе из-за её агрессивной риторики по отношению к России.

«Она явно неуравновешенный человек, который в одиночку пытается втянуть ЕС в войну с РФ», — написал Фази в соцсети Х.

Он отметил, что пост главы дипломатии ЕС следует отдать в «психиатрическую клинику», где она сможет получить нужную поддержку.

Это относится к высказываниям Каллас, сделанным на прошлой неделе, в которых она подчеркивала важность победы над Россией для предотвращения мировой войны. Впрочем, в Великобритании заявление главы европейской дипломатии сочли эскалацией. Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал отправить Каллас в отставку.

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Наталья Демьянова
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