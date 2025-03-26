Американский журналист Томас Фази охарактеризовал главу европейской дипломатии Кайю Каллас как неуравновешенного человека. Его комментарий был реакцией на статью издания Politico, в которой сообщалось о возросшей критике в адрес Каллас в Европе из-за её агрессивной риторики по отношению к России.

«Она явно неуравновешенный человек, который в одиночку пытается втянуть ЕС в войну с РФ», — написал Фази в соцсети Х.

Он отметил, что пост главы дипломатии ЕС следует отдать в «психиатрическую клинику», где она сможет получить нужную поддержку.