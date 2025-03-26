В США назвали психбольной главу евродипломатии из-за её выпада в адрес РФ
Журналист Фази: Каллас в одиночку пытается втянуть Европу в войну с РФ
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Американский журналист Томас Фази охарактеризовал главу европейской дипломатии Кайю Каллас как неуравновешенного человека. Его комментарий был реакцией на статью издания Politico, в которой сообщалось о возросшей критике в адрес Каллас в Европе из-за её агрессивной риторики по отношению к России.
«Она явно неуравновешенный человек, который в одиночку пытается втянуть ЕС в войну с РФ», — написал Фази в соцсети Х.
Он отметил, что пост главы дипломатии ЕС следует отдать в «психиатрическую клинику», где она сможет получить нужную поддержку.
Это относится к высказываниям Каллас, сделанным на прошлой неделе, в которых она подчеркивала важность победы над Россией для предотвращения мировой войны. Впрочем, в Великобритании заявление главы европейской дипломатии сочли эскалацией. Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал отправить Каллас в отставку.