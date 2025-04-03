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2 апреля, 22:38

«Экипаж прощается и желает хорошего полёта»: Захарова высмеяла предстоящий саммит «Рамштайн» без США

Захарова высмеяла саммит «Рамштайн» по Украине без США фразой «экипаж прощается»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации западных СМИ о том, что глава Пентагона впервые не примет участия в масштабном саммите по Украине. Дипломат отреагировала на ситуацию с иронией.

«Экипаж прощается и желает хорошего полёта», — пошутила Захарова в своём Telegram-канале.

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Ранее стало известно, что Пит Хегсет пропустит саммит по оказанию военной помощи Незалежной, который состоится в Брюсселе 11 апреля. Пентагон не отправит на встречу и других представителей ведомства.

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Telegram / МИД России

Тимур Хингеев
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