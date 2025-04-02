Под угрозой $300 млрд активов: Спецпосланник Трампа высказался о новых антироссийских санкциях США
Келлог: Новые санкции США могут затронуть замороженные российские активы
Кит Келлог. Обложка © X / Keith Kellogg
По словам специального посланника президента США Кита Келлога, в рамках новых санкций против России Соединённые Штаты рассматривают возможность ареста замороженных российских государственных активов. Кроме того, рестрикции могут быть направлены на пресечение экспорта российской нефти, о чём Келлог сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«Смотрите, вы говорите о российских суверенных активах. Это 300 миллиардов долларов. Можно пойти за ними. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти, которая транспортируется по всему миру, 70% из неё идет через Балтику, но можно фактически её закрыть», — сказал он.
Келлог, в качестве одного из вариантов, предложил задействовать ледоколы береговой охраны США для пресечения поставок российской нефти, хотя и признал, что такие действия будут «экстремальными». В то же время, по словам представителя США, приоритетом для Дональда Трампа сейчас является установление перемирия на Украине.
Ранее сегодня Минфин США ввёл санкции против четырёх физлиц, трёх компаний и одного сухогруза. Под рестрикции Америки попали россияне Юрий Беляков, Вячеслав Виданов, гражданин РФ и Афганистана Сохраб Гайрат и гражданин Афганистана Ушанг Гайрат. Минфин также ввёл санкции против ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм». Кроме того, в перечень внесли сухогруз AM Theseus, зарегистрированный в России.