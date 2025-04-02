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Регион
2 апреля, 17:09

Минфин США снял санкции с супруги российского бизнесмена Ротенберга

Карина Ротенберг. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Карина Ротенберг. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Минфин Соединённых Штатов снял санкции с супруги российского предпринимателя Бориса Ротенберга. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В санкционный список Карина Ротенберг попала в марте 2022 года, когда США ввели санкции сразу против 19 российских бизнесменов и 47 членов их семей. Причиной такого решения стало начало специальной военной операции (СВО). Почему сейчас Вашингтон решил снять санкции с Ротенберг, не уточняется.

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Ранее Минфин США ввёл санкции против четырёх физлиц, трёх компаний и одного сухогруза. Под рестрикции Америки попали россияне Юрий Беляков, Вячеслав Виданов, гражданин РФ и Афганистана Сохраб Гайрат и гражданин Афганистана Ушанг Гайрат. Минфин также ввёл санкции против ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм». Кроме того, в перечень внесли сухогруз AM Theseus, зарегистрированный в России.

Алена Пенчугина
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