Минфин США снял санкции с супруги российского бизнесмена Ротенберга

Минфин Соединённых Штатов снял санкции с супруги российского предпринимателя Бориса Ротенберга. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В санкционный список Карина Ротенберг попала в марте 2022 года, когда США ввели санкции сразу против 19 российских бизнесменов и 47 членов их семей. Причиной такого решения стало начало специальной военной операции (СВО). Почему сейчас Вашингтон решил снять санкции с Ротенберг, не уточняется.