Минфин США расширил антироссийские санкции
Минфин США ввёл санкции против четырёх физлиц, трёх компаний и одного сухогруза
Минфин США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MDart10
Минфин США расширил антироссийские санкции. Под ограничения попали четыре физических лица, три юридических и один сухогруз из России, сообщается на сайте американского ведомства.
Так, под рестрикции США попали россияне Юрий Беляков, Вячеслав Виданов, гражданин РФ и Афганистана Сохраб Гайрат и гражданин Афганистана Ушанг Гайрат. Данные лица, по данным ведомства, внесены в список в рамках борьбы с терроризмом. Что касается компаний, то Минфин ввёл санкции против ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм».
В санкционный перечень также внесли сухогруз AM Theseus, зарегистрированный в России. Этот шаг ограничивает участие морского судна в международной торговле под флагом США и доступ к американским портам. При этом американское ведомства отменило ограничения в отношении Карины Ротенберг, которая связана с бизнесменом Борисом Ротенбергом.
А ранее Life.ru писал, что РФ и США во время переговоров 24 марта достигли соглашения по реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения силы в водах Чёрного моря. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать Москве в восстановлении экспорта российских сельскохозяйственных товаров и удобрений, а также помочь российским банкам вернуться в международные платёжные системы. Аналитики считают, что велика вероятность того, что американский лидер снимет санкции с РФ.