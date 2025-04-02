Минфин США расширил антироссийские санкции. Под ограничения попали четыре физических лица, три юридических и один сухогруз из России, сообщается на сайте американского ведомства.

Так, под рестрикции США попали россияне Юрий Беляков, Вячеслав Виданов, гражданин РФ и Афганистана Сохраб Гайрат и гражданин Афганистана Ушанг Гайрат. Данные лица, по данным ведомства, внесены в список в рамках борьбы с терроризмом. Что касается компаний, то Минфин ввёл санкции против ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм».