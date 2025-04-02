Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 апреля, 22:08

Полсотни американских сенаторов во главе с экстремистом пригрозили России ужесточением санкций

Сенаторы США пригрозили России ужесточением санкций за отказ от переговоров

Группа из 50 американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем подготовили законопроект, который предусматривает ужесточение санкций против России в случае отказа от мирных переговоров по Украине. Инициатива подразумевает введение 500-процентных пошлин на товары из стран, которые продолжают закупать российские нефть, газ, уран и другие ресурсы.

«Санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира», — говорится в тексте проекта.

Источник назвал условие для отмены Сеулом антироссийских санкций
Источник назвал условие для отмены Сеулом антироссийских санкций

А ранее и шесть европейских стран выразили готовность ввести новые санкции против России из-за украинского конфликта. Речь идёт о Германии, Британии, Испании, Италии, Франции и Польше.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Санкции против России
  • Украина
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar