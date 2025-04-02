Полсотни американских сенаторов во главе с экстремистом пригрозили России ужесточением санкций
Сенаторы США пригрозили России ужесточением санкций за отказ от переговоров
Группа из 50 американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем подготовили законопроект, который предусматривает ужесточение санкций против России в случае отказа от мирных переговоров по Украине. Инициатива подразумевает введение 500-процентных пошлин на товары из стран, которые продолжают закупать российские нефть, газ, уран и другие ресурсы.
«Санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира», — говорится в тексте проекта.
А ранее и шесть европейских стран выразили готовность ввести новые санкции против России из-за украинского конфликта. Речь идёт о Германии, Британии, Испании, Италии, Франции и Польше.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
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