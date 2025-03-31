Источник назвал условие для отмены Сеулом антироссийских санкций
РИАН: Южная Корея может отменить антироссийские санкции вслед за США
Южная Корея может отменить антироссийские санкции вслед за США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock for you
Сеул может рассмотреть возможность отмены санкций против Москвы в случае, если Вашингтон примет аналогичное решение, сообщил источник в сфере внешней торговли Южной Кореи. В министерстве торговли страны отметили, что готовность к снятию ограничений зависит от действий США, пишет РИА «Новости».
В пятницу посол России в Сеуле Георгий Зиновьев подчеркнул, что восстановление политических и экономических отношений между Россией и Южной Кореей возможно только при условии отмены санкций. Он также указал на значительное количество товаров, подлежащих экспортному контролю, и отметил отсутствие прямых авиарейсов между странами, добавив, что корейские партнёры не проявляют особого желания решить эту проблему.
Зиновьев ранее также сообщал, что южнокорейское правительство учло предупреждения России касательно предоставления оружия Украине. По его словам, значительная часть населения Южной Кореи отрицательно настроена к передаче оружия Украине.