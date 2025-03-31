Источник назвал условие для отмены Сеулом антироссийских санкций

Сеул может рассмотреть возможность отмены санкций против Москвы в случае, если Вашингтон примет аналогичное решение, сообщил источник в сфере внешней торговли Южной Кореи. В министерстве торговли страны отметили, что готовность к снятию ограничений зависит от действий США, пишет РИА «Новости».

В пятницу посол России в Сеуле Георгий Зиновьев подчеркнул, что восстановление политических и экономических отношений между Россией и Южной Кореей возможно только при условии отмены санкций. Он также указал на значительное количество товаров, подлежащих экспортному контролю, и отметил отсутствие прямых авиарейсов между странами, добавив, что корейские партнёры не проявляют особого желания решить эту проблему.