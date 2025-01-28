Зиновьев: Сеул серьёзно воспринял предупреждения РФ о поставках оружия Киеву
Южнокорейское правительство учло предупреждения России касательно предоставления оружия Украине. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев.
«Большинство граждан Южной Кореи против поставок вооружений киевским властям, и на это нельзя не обратить внимание. К тому же, наши южнокорейские партнёры безусловно осведомлены о позиции России по данному вопросу и учли предостережения, высказанные в том числе на самом высоком уровне», — отметил Зиновьев.
По его словам, значительная часть населения Южной Кореи отрицательно настроена к передаче оружия Украине.
Посол также указал, что в правящих кругах страны больше внимания уделяют внутренним вопросам и выстраиванию отношений с администрацией Дональда Трампа.
Стоит напомнить, что в начале декабря Киев не смог добиться от Сеула согласия на поставку вооружений для ВСУ. Тогда Украина надеялась приобрести зенитно-ракетные комплексы «Чхонгун» и артиллерийские снаряды калибра 155 мм по стандартам НАТО.
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