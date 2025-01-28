Зиновьев: Сеул серьёзно воспринял предупреждения РФ о поставках оружия Киеву

Южнокорейское правительство учло предупреждения России касательно предоставления оружия Украине. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев.

«Большинство граждан Южной Кореи против поставок вооружений киевским властям, и на это нельзя не обратить внимание. К тому же, наши южнокорейские партнёры безусловно осведомлены о позиции России по данному вопросу и учли предостережения, высказанные в том числе на самом высоком уровне», — отметил Зиновьев.

По его словам, значительная часть населения Южной Кореи отрицательно настроена к передаче оружия Украине.

Посол также указал, что в правящих кругах страны больше внимания уделяют внутренним вопросам и выстраиванию отношений с администрацией Дональда Трампа.