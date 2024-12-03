Заявления министра обороны Украины Рустема Умерова о якобы присутствии военных КНДР на СВО не смогли убедить Южную Корею начать поставки вооружений Киеву. Он планировал приобрести зенитно-ракетные комплексы «Чхонгун» и артиллерийские боеприпасы натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает газета South China morning post.

«Сеул вновь подтвердил свою позицию, сославшись на законы, запрещающие экспорт вооружений в зоны активных военных действий», — сообщает SCMP со ссылкой на осведомлённый источник.

Напомним, в июне Россия и КНДР подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, что очень напугало Сеул. Там даже пригрозили поставить Киеву летальные вооружения. Президент России Владимир Путин заявил, что это будет ошибкой. По словам государства, Москва оставляет за собой «право поставлять оружие в другие регионы», не исключая и КНДР.