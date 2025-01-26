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Регион
26 января, 05:34

В Японии решили приложить руку к урегулированию украинского конфликта

Депутат Судзуки: Япония должна помогать США в завершении конфликта на Украине

Япония, как единственная страна в Группе семи, не поставлявшая оружие Киеву, должна поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине. С таким заявлением выступил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, его слова приводит ТАСС.

Депутат пояснил, что говорил об участии Японии в завершении украинского конфликта с премьер-министром Сигэру Исибой. Судзуки допускает, что глава правительства обсудит эту тему с Трампом на встрече в феврале.

«Япония — единственная страна G7, которая в украинском конфликте не направляла [Киеву] оружие. Поэтому, я считаю, Япония находится в таком положении, что может сотрудничать и вносить вклад в [создание] рамок прекращения огня или в работу по достижению прекращения огня», — отметил депутат, добавив, что «образ мышления японцев явно отличается от подхода англосаксов».

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Николай Рюмин
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