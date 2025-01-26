В Японии решили приложить руку к урегулированию украинского конфликта
Депутат Судзуки: Япония должна помогать США в завершении конфликта на Украине
Япония, как единственная страна в Группе семи, не поставлявшая оружие Киеву, должна поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине. С таким заявлением выступил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, его слова приводит ТАСС.
Депутат пояснил, что говорил об участии Японии в завершении украинского конфликта с премьер-министром Сигэру Исибой. Судзуки допускает, что глава правительства обсудит эту тему с Трампом на встрече в феврале.
«Япония — единственная страна G7, которая в украинском конфликте не направляла [Киеву] оружие. Поэтому, я считаю, Япония находится в таком положении, что может сотрудничать и вносить вклад в [создание] рамок прекращения огня или в работу по достижению прекращения огня», — отметил депутат, добавив, что «образ мышления японцев явно отличается от подхода англосаксов».
Ранее Life.ru сообщал, что Россия готова рассматривать инициативы Японии по возобновлению диалога. В МИД РФ уточнили, что в стране Восходящего Солнца есть здравомыслящие политики, осознающие негативные последствия антироссийского курса для своего народа. А накануне в Японии захотели заключить мирный договор с Россией. Причиной разногласий послужили антироссийские санкции от страны восходящего солнца.
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