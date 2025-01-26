В Японии решили приложить руку к урегулированию украинского конфликта

Япония, как единственная страна в Группе семи, не поставлявшая оружие Киеву, должна поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине. С таким заявлением выступил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, его слова приводит ТАСС.

Депутат пояснил, что говорил об участии Японии в завершении украинского конфликта с премьер-министром Сигэру Исибой. Судзуки допускает, что глава правительства обсудит эту тему с Трампом на встрече в феврале.