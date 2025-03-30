«Биржа верит»: Эксперт оценил перспективы снятия санкций США с России

Велика вероятность, что президент США Дональд Трамп отменит санкции, которые вводились против России с 2022 года, полагает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, решение политика поспособствует возвращению в нашу страну американских компаний.

«Биржа очень верит в благоприятный сценарий. Достаточно посмотреть, как с декабря прошлого года выросли фондовые индексы на новостях о потеплении российско-американских отношений и близких к ним информационных поводах», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

Аналитик подчеркнул, что снятие санкций США позволит России вернуть часть международных резервов, а также возобновить торги долларом на Московской бирже, что уменьшит колебания курсов иностранных валют. Кроме того, РФ разморозит инвестиции американских фондов в отечественные акции и облигации.

Не исключает эксперт и возможности получения Россией высоких рейтингов международных агентств Moody’s и Standard&Poor’s с учётом того факта, что наша экономика устояла под тяжестью санкций. В то же время возвращение американских брендов поспособствует притоку иностранных инвестиций в нашу страну.