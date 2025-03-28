Глава РФПИ рассказал об очереди в Россию из мировых брендов

Многие западные компании, покинувшие Россию после начала украинского конфликта, сейчас стремятся вернуться на наш рынок. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его мнению, это говорит о восстановлении доверия между российским и западным бизнесом. Интерес к возвращению также проявляют крупные южнокорейские компании, включая LG Electronics, Samsung Electronics и Hyundai Motor (с брендами Hyundai и Kia).

«Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, что свидетельствует о новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков», — написал он в своей соцсети Х.

Дмитриев добавил, что в случае полноценного возвращения, иностранные компании столкнутся с широким спектром перспектив для наращивания своего капитала. Он резюмировал, что подобный формат сотрудничества будет выгоден обеим сторонам.