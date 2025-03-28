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28 марта, 06:05

Samsung и LG могут вернуться в Россию

The Korea Times: Samsung и LG могут вернуться в Россию

Крупные корейские компании, включая Samsung и LG, могут вернуться на российский рынок, если ситуация с санкциями и украинским конфликтом стабилизируется. Издание The Korea Times сообщает, что представители фирм пристально наблюдают за переговорами о перемирии и режимом ограничений, оценивая условия для возобновления работы в России.

Генеральный директор LG Electronics Чо Джу Вань отметил, что компания внимательно отслеживает текущую ситуацию вокруг конфликта на Украине и санкций против РФ. Он подчеркнул возможность возобновления деятельности после снятия санкционных ограничений.

В свою очередь, Hyundai Motor, которая частично сохраняет своё присутствие в России и продолжает участвовать в специализированных выставках, также пристально наблюдает за развитием событий для принятия решения о полноценном возвращении на российский рынок.

В России назвали маловероятным массовое возвращение иностранных IT-компаний
В России назвали маловероятным массовое возвращение иностранных IT-компаний

Ранее стало известно о возобновлении деятельности в России первой иностранной компании. Итальянская корпорация Ariston Holding вернула себе бразды правления над российским филиалом Ariston Thermo Rus. Теперь холдинг вернул себе право распоряжаться активами «дочки» в РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Lukmanazis

Ольга Сливченко
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