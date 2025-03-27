Первая иностранная компания вернулась в Россию

Итальянская корпорация Ariston Holding вернула владение над российским филиалом Ariston Thermo Rus после отмены указа о передаче активов «Газпром бытовые системы». Об этом пишет Reuters.

Итальянская фирма стала одной из первых, на ком в 2024 году пробовали формат временного управления в ответ на «недружественные действия» США.

«26 марта 2025 года указом Президента РФ №176 Ariston Holding N.V. была восстановлена в правах владения и полного управления акциями своей российской дочерней компании», — говорится в пресс-релизе компании.

Руководители компании отметили, что они намерены восстановить операционную работу в РФ с привлечением местного менеджмента. Помимо того, они планируют пересмотреть решение о деконсолидации российского бизнеса и признании соответствующих убытков.

В МИД Италии подтвердили, что возвращение Ariston стало результатом долгой дипломатической работы, включая усилия Министерства иностранных дел, посольства Италии в Москве и поддержку со стороны ряда итальянских и европейских деловых объединений.