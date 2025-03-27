Первая иностранная компания вернулась в Россию
Итальянская Ariston стала первой иностранной компанией, вернувшейся в Россию
Итальянская корпорация Ariston Holding вернула владение над российским филиалом Ariston Thermo Rus после отмены указа о передаче активов «Газпром бытовые системы». Об этом пишет Reuters.
Итальянская фирма стала одной из первых, на ком в 2024 году пробовали формат временного управления в ответ на «недружественные действия» США.
«26 марта 2025 года указом Президента РФ №176 Ariston Holding N.V. была восстановлена в правах владения и полного управления акциями своей российской дочерней компании», — говорится в пресс-релизе компании.
Руководители компании отметили, что они намерены восстановить операционную работу в РФ с привлечением местного менеджмента. Помимо того, они планируют пересмотреть решение о деконсолидации российского бизнеса и признании соответствующих убытков.
В МИД Италии подтвердили, что возвращение Ariston стало результатом долгой дипломатической работы, включая усилия Министерства иностранных дел, посольства Италии в Москве и поддержку со стороны ряда итальянских и европейских деловых объединений.
Ariston Holding — компания, которая занимается производством оборудования для отопления и горячего водоснабжения.
Ранее было раскрыто возможное условие возвращение в РФ западных компаний. По словам главы РСПП Александра Шохина, ручной подход к этому вопросу является обоснованным, но универсальная планка также необходима. Президент России Владимир Путин прежде отмечал, что при возвращении западных брендов приоритет будет у российского бизнеса. Глава государства поручил регулировать возвращение «хлопнувших дверью» иностранных брендов. В свою очередь зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные бренды «прощупывают почву» в РФ, однако не спешат возвращаться.
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