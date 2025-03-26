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Регион
26 марта, 15:41

Путин отменил свой указ о передаче российских активов Ariston «Газпрому»

Президент России Владимир Путин отменил передачу российских активов итальянской компании Ariston в пользу «Газпром бытовые системы». Соответствующий указ был опубликован на официальном портале Кремля.

«Указ вступает в силу с момента его официального опубликования», — говорится в документе.

Напомним, что активы Ariston и немецкой компании Bosch были переданы «Газпром бытовые системы» в апреле 2024 года. Обе фирмы покинули российский рынок после начала СВО. В России продолжают функционировать их представительства: «БСХ Бытовые Приборы», зарегистрированное в Петергофе, и «Аристон Термо Русь» (ранее известное как «Мерлони Термосанитари Русь», расположенное в Всеволожске Ленинградской области).

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Shutterstock / FOTODOM / Vlad Ispas

Наталья Демьянова
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