Путин отменил свой указ о передаче российских активов Ariston «Газпрому»
Президент России Владимир Путин отменил передачу российских активов итальянской компании Ariston в пользу «Газпром бытовые системы». Соответствующий указ был опубликован на официальном портале Кремля.
«Указ вступает в силу с момента его официального опубликования», — говорится в документе.
Напомним, что активы Ariston и немецкой компании Bosch были переданы «Газпром бытовые системы» в апреле 2024 года. Обе фирмы покинули российский рынок после начала СВО. В России продолжают функционировать их представительства: «БСХ Бытовые Приборы», зарегистрированное в Петергофе, и «Аристон Термо Русь» (ранее известное как «Мерлони Термосанитари Русь», расположенное в Всеволожске Ленинградской области).
Shutterstock / FOTODOM / Vlad Ispas