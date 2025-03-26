Louis Vuitton несёт миллиардные убытки из-за закрытия магазинов в России

Французский модный дом Louis Vuitton понёс убытки свыше 1 миллиарда рублей в 2024 году из-за закрытия своих магазинов в России. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, дочерняя компания бренда, ООО «Луи Вюитон Восток», испытывает финансовые трудности с 2022 года: вначале марка потеряла 950 миллионов рублей, затем в следующем году — почти 1,5 миллиарда, а в прошлом году убыток составил 1,1 миллиарда рублей.

Также отмечается, что снижение продаж наблюдается и у других люксовых брендов, таких как Chanel, Gucci, Prada, Christian Dior и Hermes, которые также закрыли свои бутики в России, но продолжают оплачивать аренду.