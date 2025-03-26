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Регион
26 марта, 11:59

Louis Vuitton несёт миллиардные убытки из-за закрытия магазинов в России

Mash: Louis Vuitton потерял свыше 1 млрд рублей из-за закрытия магазинов в РФ

Французский модный дом Louis Vuitton понёс убытки свыше 1 миллиарда рублей в 2024 году из-за закрытия своих магазинов в России. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, дочерняя компания бренда, ООО «Луи Вюитон Восток», испытывает финансовые трудности с 2022 года: вначале марка потеряла 950 миллионов рублей, затем в следующем году — почти 1,5 миллиарда, а в прошлом году убыток составил 1,1 миллиарда рублей.

Также отмечается, что снижение продаж наблюдается и у других люксовых брендов, таких как Chanel, Gucci, Prada, Christian Dior и Hermes, которые также закрыли свои бутики в России, но продолжают оплачивать аренду.

Ранее сообщалось, что Louis Vuitton не стал продлевать договор аренды с московским ЦУМом. В последнее время бутик занимал 88 квадратных метров, при том, что ранее его площадь составляли 504 квадратных метра.

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Shutterstock / FOTODOM / DELBO ANDREA

Наталья Демьянова
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