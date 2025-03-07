Louis Vuitton собрался покинуть РФ, но есть нюанс

Французский модный дом Louis Vuitton не стал продлевать договор аренды с московским ЦУМом. В последнее время бутик занимал 88 квадратных метров, при том, что ранее его площадь составляли 504 квадратных метра.

«Louis Vuitton освободил площади своего бутика в ЦУМе и офис на Большой Дмитровке в Москве, а также магазины в Сочи и Санкт-Петербурге», — сообщил РБК, сославшись на бухгалтерскую отчётность российской «дочки» компании за 2024 год.

Также под закрытие попали офисы на Большой Дмитровке в Москве и магазины в Сочи и Санкт-Петербурге. Однако как заявляет представитель, бренд сохраняет за собой ещё два магазина на территории РФ.