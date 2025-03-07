Louis Vuitton собрался покинуть РФ, но есть нюанс
РБК: Louis Vuitton не продлил аренду бутика в московском ЦУМе
Французский модный дом Louis Vuitton не стал продлевать договор аренды с московским ЦУМом. В последнее время бутик занимал 88 квадратных метров, при том, что ранее его площадь составляли 504 квадратных метра.
«Louis Vuitton освободил площади своего бутика в ЦУМе и офис на Большой Дмитровке в Москве, а также магазины в Сочи и Санкт-Петербурге», — сообщил РБК, сославшись на бухгалтерскую отчётность российской «дочки» компании за 2024 год.
Также под закрытие попали офисы на Большой Дмитровке в Москве и магазины в Сочи и Санкт-Петербурге. Однако как заявляет представитель, бренд сохраняет за собой ещё два магазина на территории РФ.
А ранее Life.ru рассказывал, какие мировые бренды готовы вернуться в РФ, а кто ушёл насовсем. В списке есть автомобильные гиганты, компании из мира моды и общественного питания, а также технокорпорации. Тем временем в Правительстве РФ назвали возможное условие возвращения на рынок иностранных брендов.
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