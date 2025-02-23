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Регион
23 февраля, 18:33

Мантуров назвал возможное условие возвращения в РФ иностранных брендов

Мантуров: РФ потребует от западных компаний захода в новые регионы

Вице-премьер России Денис Мантуров назвал возможное условие возвращения в нашу страну западных брендов. По его словам, иностранные компании должны будут разместить свои магазины, в частности, на территории Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом Мантуров заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Денис Мантуров — о возможном возвращении западных брендов. Видео © Telegram / Зарубин

«У нас территория РФ единая по правилам и подходам. Поэтому размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — сказал Мантуров.

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Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что западные компании зондируют в информационном поле перспективы возвращения на российский рынок. Однако каких-то юридических обращений от них пока не было.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Алена Пенчугина
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