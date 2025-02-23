Посланник Трампа рассказал, в каком случае американский бизнес вернётся в РФ

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Штаты рассчитывают на возвращение американского бизнеса в Россию при достижении договоренностей по Украине. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу CBS News.

«Я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес. Я думаю, что все считают, что это было бы положительным и хорошим событием после окончания войны», — заявил Уиткофф.

Спецпосланник также подчеркнул, что на встрече делегаций России и США в Саудовской Аравии не обсуждался вопрос снятия санкций с РФ. Однако, по его словам, ожидания на этот счёт есть.