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23 февраля, 16:35

Посланник Трампа рассказал, в каком случае американский бизнес вернётся в РФ

Уиткофф: Американский бизнес может вернуться в РФ после сделки по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Штаты рассчитывают на возвращение американского бизнеса в Россию при достижении договоренностей по Украине. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу CBS News.

«Я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес. Я думаю, что все считают, что это было бы положительным и хорошим событием после окончания войны», — заявил Уиткофф.

Спецпосланник также подчеркнул, что на встрече делегаций России и США в Саудовской Аравии не обсуждался вопрос снятия санкций с РФ. Однако, по его словам, ожидания на этот счёт есть.

МЭР готовит «совсем иные» требования к западным брендам при возвращении в Россию
МЭР готовит «совсем иные» требования к западным брендам при возвращении в Россию

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что западные компании зондируют в информационном поле перспективы возвращения на российский рынок. Однако каких-то юридических обращений от них пока не было.

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Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Алена Пенчугина
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