МЭР готовит «совсем иные» требования к западным брендам при возвращении в Россию

Интересы российского бизнеса и потребителей будут важнейшими аспектами при принятии решений о возвращении иностранных брендов. Россия пересмотрит свои требования к западным компаниям, поскольку её экономика поменялась за время их отсутствия. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках визита в Мьянму.

Глава Минэкономразвития отметил, что отечественный бизнес и компании из дружественных стран открыли для себя новые горизонты на нашем рынке, когда иностранные бренды покинули его. Они не упустили возможность для развития, заручившись поддержкой государства, в том числе в сегментах малого и среднего предпринимательства.

«Российский бизнес серьёзно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились», — пояснил Решетников.

В то же время следует прислушиваться и к голосам потребителей, следить, чтобы рынок оставался разнообразным, стимулировать конкуренцию и сдерживать цены.