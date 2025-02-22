МЭР готовит «совсем иные» требования к западным брендам при возвращении в Россию
Решетников: РФ пересмотрит требования к западным брендам при возвращении
Интересы российского бизнеса и потребителей будут важнейшими аспектами при принятии решений о возвращении иностранных брендов. Россия пересмотрит свои требования к западным компаниям, поскольку её экономика поменялась за время их отсутствия. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках визита в Мьянму.
Глава Минэкономразвития отметил, что отечественный бизнес и компании из дружественных стран открыли для себя новые горизонты на нашем рынке, когда иностранные бренды покинули его. Они не упустили возможность для развития, заручившись поддержкой государства, в том числе в сегментах малого и среднего предпринимательства.
«Российский бизнес серьёзно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились», — пояснил Решетников.
В то же время следует прислушиваться и к голосам потребителей, следить, чтобы рынок оставался разнообразным, стимулировать конкуренцию и сдерживать цены.
«В этом плане российский рынок был и остаётся открытым. Все решения будут приниматься индивидуально, с учётом баланса этих двух факторов. Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными», — предупредил министр.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что при возвращении иностранных компаний на российский рынок преимущество должно остаться за отечественными брендами. Какие именно производители могут уже скоро вернуться в РФ, Life.ru рассказывал в своём материале.
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