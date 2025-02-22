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22 февраля, 09:15

МЭР готовит «совсем иные» требования к западным брендам при возвращении в Россию

Решетников: РФ пересмотрит требования к западным брендам при возвращении

Интересы российского бизнеса и потребителей будут важнейшими аспектами при принятии решений о возвращении иностранных брендов. Россия пересмотрит свои требования к западным компаниям, поскольку её экономика поменялась за время их отсутствия. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках визита в Мьянму.

Глава Минэкономразвития отметил, что отечественный бизнес и компании из дружественных стран открыли для себя новые горизонты на нашем рынке, когда иностранные бренды покинули его. Они не упустили возможность для развития, заручившись поддержкой государства, в том числе в сегментах малого и среднего предпринимательства.

«Российский бизнес серьёзно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились», — пояснил Решетников.

В то же время следует прислушиваться и к голосам потребителей, следить, чтобы рынок оставался разнообразным, стимулировать конкуренцию и сдерживать цены.

«В этом плане российский рынок был и остаётся открытым. Все решения будут приниматься индивидуально, с учётом баланса этих двух факторов. Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными», — предупредил министр.

Милонов заявил, что показушный уход брендов был всего лишь политической акцией
Милонов заявил, что показушный уход брендов был всего лишь политической акцией

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что при возвращении иностранных компаний на российский рынок преимущество должно остаться за отечественными брендами. Какие именно производители могут уже скоро вернуться в РФ, Life.ru рассказывал в своём материале.

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Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Владимир Озеров
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