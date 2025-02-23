Стало известно о подготовке западных компаний к возвращению на рынок РФ

Зарубежные компании активно исследуют возможности возвращения на российский рынок. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в кулуарах 5-й межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идёт зондирование в информационном поле», — сказал министр в разговоре с журналистами.