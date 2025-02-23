Стало известно о подготовке западных компаний к возвращению на рынок РФ
Решетников: Западные компании активно исследуют возможности возвращения в РФ
Зарубежные компании активно исследуют возможности возвращения на российский рынок. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в кулуарах 5-й межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
«Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идёт зондирование в информационном поле», — сказал министр в разговоре с журналистами.
Решетников также отметил, что в настоящее время приоритет отдается российскому бизнесу. Отечественных предпринимателей беспокоит информация о возвращении иностранных компаний, так как для них важна стабильность и предсказуемость ситуации, добавил министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что при возвращении иностранных компаний на российский рынок преимущество должно остаться за отечественными брендами. Какие именно производители могут уже скоро вернуться в РФ, Life.ru рассказывал в своём материале.
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