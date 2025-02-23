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23 февраля, 12:09

Стало известно о подготовке западных компаний к возвращению на рынок РФ

Решетников: Западные компании активно исследуют возможности возвращения в РФ

Зарубежные компании активно исследуют возможности возвращения на российский рынок. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в кулуарах 5-й межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идёт зондирование в информационном поле», — сказал министр в разговоре с журналистами.

Решетников также отметил, что в настоящее время приоритет отдается российскому бизнесу. Отечественных предпринимателей беспокоит информация о возвращении иностранных компаний, так как для них важна стабильность и предсказуемость ситуации, добавил министр.

МЭР готовит «совсем иные» требования к западным брендам при возвращении в Россию
МЭР готовит «совсем иные» требования к западным брендам при возвращении в Россию

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что при возвращении иностранных компаний на российский рынок преимущество должно остаться за отечественными брендами. Какие именно производители могут уже скоро вернуться в РФ, Life.ru рассказывал в своём материале.

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Shutterstock / FOTODOM / VladFotoMag

Мария Любицкая
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