В Торговой палате США анонсировали возвращение 4-5 компаний на рынок в РФ

В 2025 году четыре-пять компаний из США могут вернуться на российский рынок. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

«Но я не могу сказать, что уже стоит огромная очередь людей для возвращения. Некоторые компании интересуются, подключаются, звонят юристы, держат, как говорят, руку на пульсе», — пояснил он в беседе с РБК.

Эйджи добавил, что некоторые компании могут вернуться на рынок РФ, если будет заключено мирное соглашение по Украине. Глава AmCham Russia предположил, что это будут фирмы, занятые в сегменте FMCG (товары повседневного спроса). Также эксперт назвал несколько сценариев возможного возращения в Россию. По его словам, легче всего это будет сделать бизнесу, у которого есть опцион на обратный выкуп, а также тем, кто оставил представительство в России.

Эйджи пояснил, что труднее вернуться на российский рынок будет тем, кто распродал все активы. А наибольшие сложности ждут компании, которые ранее участвовали в госзаказе или в хайтек-сфере. Также собеседник издания указал на то, что оказалось весьма нелегко заместить некоторые фирмы.

«Не появилось пока русского Boeing. Я понимаю, есть Sukhoi, они стараются занять нишу, но Boeing — это Boeing. Чтобы его заменить, я даже не знаю, сколько времени и сил нужно потратить. Или ещё пример: Cisco Systems — это миллионы страниц кодов и 20–30 лет работы. Поэтому это не так просто заменить, хотя, я знаю, много компаний успешно над этим работает», — отметил Эйджи.