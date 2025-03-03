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3 марта, 20:00

Никуда не денутся: Большая часть россиян уверена в возвращении иностранных брендов

Опрос: 93% россиян убеждены, что иностранные бренды вернутся в РФ через 1-3 года

Большая часть граждан России — 93% — убеждены, что иностранные бренды в течении одного-трёх лет возвратятся в страну. Об этом говорится в опросе, результаты которого публикует «Газета.ru».

50% от давших такой ответ считают, что вернуться сможет только часть брендов, а 43% думают, что снова работать в РФ сможет большинство компаний. Лишь 3% опрошенных полагают, что бренды уже никогда не возвратятся, и ещё столько же затруднились ответить.

Отношение к потенциальному возвращению иностранных компаний среди россиян разное. 29% участников исследования смотрят на такое развитие событий, но уже привыкли к появившимся альтернативам. 26% заняли нейтральную позицию, 24% относятся к перезагрузке отношений с брендами отрицательно, а ещё 19% очень ждут их возвращения.

Опрос проводился 26 февраля. В исследовании участвовало более 43 тысяч человек из свыше чем 50 субъектов РФ.

«Им придётся нелегко»: Эксперт назвал условия возвращения западных брендов на российский рынок
«Им придётся нелегко»: Эксперт назвал условия возвращения западных брендов на российский рынок

Ранее Life.ru рассказывал, какие мировые бренды готовы вернуться в Россию, а кто ушёл насовсем. В списке есть автомобильные гиганты, компании из мира моды и общественного питания, а также технокорпорации. Тем временем в Правительстве РФ назвали возможное условие возвращения на рынок иностранных брендов, а также отметили, что у России «хорошая память».

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Freepik

Юрий Лысенко
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