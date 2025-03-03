Никуда не денутся: Большая часть россиян уверена в возвращении иностранных брендов

Большая часть граждан России — 93% — убеждены, что иностранные бренды в течении одного-трёх лет возвратятся в страну. Об этом говорится в опросе, результаты которого публикует «Газета.ru».

50% от давших такой ответ считают, что вернуться сможет только часть брендов, а 43% думают, что снова работать в РФ сможет большинство компаний. Лишь 3% опрошенных полагают, что бренды уже никогда не возвратятся, и ещё столько же затруднились ответить.

Отношение к потенциальному возвращению иностранных компаний среди россиян разное. 29% участников исследования смотрят на такое развитие событий, но уже привыкли к появившимся альтернативам. 26% заняли нейтральную позицию, 24% относятся к перезагрузке отношений с брендами отрицательно, а ещё 19% очень ждут их возвращения.