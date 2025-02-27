«Им придётся нелегко»: Эксперт назвал условия возвращения западных брендов на российский рынок
Доцент Щербаченко: Западным брендам будет сложно вернуться из-за конкуренции
Западным брендам будет сложно вернуться на российский рынок, ведь за три года все ниши заполнили производители из РФ. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с Life.ru.
«Что касается сложностей, возвращение западных брендов возможно, но оно будет происходить на конкурентной основе, это сто процентов. Те ниши, которые сейчас заняты российскими брендами, западным компаниям придётся с ними существенно конкурировать. Например, не все компании будут с радостью встречены на российском рынке», — рассказал эксперт.
Он отметил, что спрос на японские, европейские и корейские автомобили будет неслабый. Однако сфера продуктов и одежды уже насыщена как российскими производителями, так и из дружественных стран, поэтому процесс возвращения будет достаточно затратным и долгим для западных компаний. По его словам, для возвращения иностранных марок необходимо выполнение нескольких ключевых условий: снятие санкций, восстановление платежей и улучшение условий логистики.
«Также важен интерес к восстановлению продаж на территории России. Компании, у которых уже есть клиенты и которые являются международными и известными брендами, будут более или менее востребованы. Но те бренды, которые не имеют широкой аудитории или чьи ниши уже заняты российскими или дружественными производителями, столкнутся с большими трудностями», — отметил Щербаченко.
Тем не менее российский рынок достаточно большой. Западным компаниям придётся сильно постараться, первое время будет очень нелегко, тяжко даже.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко
Ранее Life.ru рассказывал, какие сбежавшие бренды нацеливаются вернуться в Россию. В списке есть автомобильные гиганты, которых ждут некоторые россияне. Позже в правительстве назвали возможное условие возвращения в РФ иностранных брендов, а также отметили, что у России «хорошая память». Тем не менее западным компаниям уготовили жёсткий приём.
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