«У нас хорошая память»: Мантуров высказался о возможном возвращении в РФ зарубежных брендов
Мантуров заявил, что иностранные фирмы не смогут «просто взять и вернуться» в РФ
Россия не собирается закрывать глаза на уход западных компаний и спокойно разрешать им вернуться. В частности речь идёт об иностранных самолётах, российские власти будут искать компромисс и стимулировать отечественных перевозчиков приобретать наши лайнеры. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Просто взять и вернуться, как просто взяли и вышли, уже не получится. У нас хорошая память и так легко мы такие решения принимать точно не будем», — подчеркнул он.
Мантуров отметил, что это касается и других отраслей, в том числе автомобильной, а также никто не собирается просто так открывать российский рынок брендам иностранной одежды.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что при возвращении иностранных компаний на российский рынок преимущество должно остаться за отечественными брендами. Какие именно производители могут уже скоро вернуться в РФ, Life.ru рассказывал в своём материале.
ТАСС / Кристина Кормилицына