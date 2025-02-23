«У нас хорошая память»: Мантуров высказался о возможном возвращении в РФ зарубежных брендов

Россия не собирается закрывать глаза на уход западных компаний и спокойно разрешать им вернуться. В частности речь идёт об иностранных самолётах, российские власти будут искать компромисс и стимулировать отечественных перевозчиков приобретать наши лайнеры. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Просто взять и вернуться, как просто взяли и вышли, уже не получится. У нас хорошая память и так легко мы такие решения принимать точно не будем», — подчеркнул он.