Эксперт раскрыла, откуда растут ноги у сообщений о возвращении западных брендов в РФ

Все данные СМИ о возвращении западных брендов в Россию являются попыткой иностранного бизнеса прощупать почву и оценить перспективы. О восстановлении отношений пока говорить не приходится, так как процесс входа на рынок РФ — крайне дорогостоящее мероприятие. Об этом рассказала Life.ru руководитель каталога франшиз franshiza.ru Анна Рождественская.

«То, что сейчас просачивается в СМИ, пока может говорить лишь о том, что иностранные компании аккуратно прощупывают почву и пытаются оценить перспективы возвращения в Россию. Ни о каких конкретных шагах сейчас говорить не приходится. Российско-американские переговоры ещё не закончены и, возможно, будут вестись продолжительное время», — отметила Рождественская.