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Регион
24 февраля, 12:09

Эксперт раскрыла, откуда растут ноги у сообщений о возвращении западных брендов в РФ

Эксперт Рождественская призвала не ждать скорого возвращения западных брендов

Все данные СМИ о возвращении западных брендов в Россию являются попыткой иностранного бизнеса прощупать почву и оценить перспективы. О восстановлении отношений пока говорить не приходится, так как процесс входа на рынок РФ — крайне дорогостоящее мероприятие. Об этом рассказала Life.ru руководитель каталога франшиз franshiza.ru Анна Рождественская.

«То, что сейчас просачивается в СМИ, пока может говорить лишь о том, что иностранные компании аккуратно прощупывают почву и пытаются оценить перспективы возвращения в Россию. Ни о каких конкретных шагах сейчас говорить не приходится. Российско-американские переговоры ещё не закончены и, возможно, будут вестись продолжительное время», — отметила Рождественская.

Эксперт добавила, что на процесс возвращения требуются колоссальные затраты. Стоит учитывать, что брендам придётся довольствоваться меньшим объёмом прибыли, а также нести репутационные потери в глазах покупателя.

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От IKEA до Uniqlo: Какие мировые бренды готовы вернуться в Россию, а кто ушёл совсем

Ранее Life.ru рассказывал читателям, какие мировые бренды готовы вернуться в Россию, а кто ушёл насовсем. В списке есть автомобильные гиганты, компании из мира моды и общественного питания, а также технокорпорации. Тем временем в правительстве назвали возможное условие возвращения в РФ иностранных брендов, а также отметили, что у России «хорошая память».

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Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Николай Рюмин
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