Медведев заявил, что западные бренды «прощупывают почву» в РФ

На данный момент западные компании не подавали официальных обращений для возвращения на российский рынок. Пока они «прощупывают почву» и ждут команду своих властей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Никто ещё официально не обратился. Так, неформально почву щупают», — заметил он в беседе с ТАСС.

Он отметил, что Россия не выгоняла западные компании со своего рынка — уход был их добровольным решением. Однако теперь им будет не так уж просто вернуться и занять привычные места в РФ, предупредил Медведев.