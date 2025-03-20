Медведев заявил, что западные бренды «прощупывают почву» в РФ
Медведев: Западные бренды «прощупывают почву», но возвращаться не спешат
На данный момент западные компании не подавали официальных обращений для возвращения на российский рынок. Пока они «прощупывают почву» и ждут команду своих властей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Никто ещё официально не обратился. Так, неформально почву щупают», — заметил он в беседе с ТАСС.
Он отметил, что Россия не выгоняла западные компании со своего рынка — уход был их добровольным решением. Однако теперь им будет не так уж просто вернуться и занять привычные места в РФ, предупредил Медведев.
Напомним, ранее появились слухи о возможном возвращении иностранных брендов. Общество разделилось: одни ждут возвращения любимой ZARA, другие считают, что компании, покинувшие рынок, не нужны, так как есть отечественные аналоги. Life.ru узнал, возвращения каких ещё брендов россияне ждут больше всего.
Shutterstock / FOTODOM / Vera Petrunina