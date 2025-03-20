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Регион
20 марта, 07:04

Медведев заявил, что западные бренды «прощупывают почву» в РФ

Медведев: Западные бренды «прощупывают почву», но возвращаться не спешат

На данный момент западные компании не подавали официальных обращений для возвращения на российский рынок. Пока они «прощупывают почву» и ждут команду своих властей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Никто ещё официально не обратился. Так, неформально почву щупают», заметил он в беседе с ТАСС.

Он отметил, что Россия не выгоняла западные компании со своего рынка — уход был их добровольным решением. Однако теперь им будет не так уж просто вернуться и занять привычные места в РФ, предупредил Медведев.

Путин заявил, что при возвращении западных брендов приоритет будет у российского бизнеса
Путин заявил, что при возвращении западных брендов приоритет будет у российского бизнеса

Напомним, ранее появились слухи о возможном возвращении иностранных брендов. Общество разделилось: одни ждут возвращения любимой ZARA, другие считают, что компании, покинувшие рынок, не нужны, так как есть отечественные аналоги. Life.ru узнал, возвращения каких ещё брендов россияне ждут больше всего.

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Shutterstock / FOTODOM / Vera Petrunina

Мария Любицкая
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