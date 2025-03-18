Путин заявил, что при возвращении западных брендов приоритет будет у российского бизнеса

Президент России Владимир Путин отдал кабмину распоряжение внимательно отслеживать возвращение на российский рынок западных компаний, которые покидали страну «хлопая дверью». Об этом глава государства заявил в ходе выступления на съезде РСПП.

«Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает», — сказал он.

Президент добавил, что некоторые покинувшие РФ компании сейчас хотели бы вернуться, но руководство страны будет отдавать приоритет отечественному бизнесу. Он пояснил, что многие российские предприниматели, занявшие освободившиеся ниши, уже сделали инвестиции и организовали производство, и правительство не будет сводить к нулю их усилия в пользу зарубежного бизнеса.

«Для нас их интересы российских компаний и их сотрудников всегда будут в приоритете. Будем рассматривать вопрос о возвращении на наш рынок зарубежного бизнеса», — заключил Путин.