Путин рассказал о мировой «спирали экономического соперничества»

В мире обострилось экономическое соперничество, международные отношения обостряются, и правила Всемирной торговой организации отошли на второй план. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает всё более изощрённый и при этом непримиримый характер. Так, буквально на наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества. В этих условиях даже неловко вспоминать про нормы и правила ВТО, которые когда-то активно продвигались Западом», — пояснил он.