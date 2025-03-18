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18 марта, 13:10

Путин рассказал о мировой «спирали экономического соперничества»

Путин заявил, что в мире раскручивается «спираль экономического соперничества»

В мире обострилось экономическое соперничество, международные отношения обостряются, и правила Всемирной торговой организации отошли на второй план. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает всё более изощрённый и при этом непримиримый характер. Так, буквально на наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества. В этих условиях даже неловко вспоминать про нормы и правила ВТО, которые когда-то активно продвигались Западом», — пояснил он.

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Напомним, Путин сегодня выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он начал свою речь с актуальной геополитической повестки, напомнив, что Запад ввёл против России 28595 санкций.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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