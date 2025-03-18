Путин рассказал о мировой «спирали экономического соперничества»
Путин заявил, что в мире раскручивается «спираль экономического соперничества»
В мире обострилось экономическое соперничество, международные отношения обостряются, и правила Всемирной торговой организации отошли на второй план. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает всё более изощрённый и при этом непримиримый характер. Так, буквально на наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества. В этих условиях даже неловко вспоминать про нормы и правила ВТО, которые когда-то активно продвигались Западом», — пояснил он.
Напомним, Путин сегодня выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он начал свою речь с актуальной геополитической повестки, напомнив, что Запад ввёл против России 28595 санкций.
Life.ru