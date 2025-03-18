Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 11:04

Главный налоговик России шуткой объяснил приход на съезд бизнеса с Путиным на костылях

Глава ФНС Егоров пришёл на съезд РСПП на костылях и отшутился о причине травмы

Глава Налоговой службы Даниил Егоров пришёл на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на костылях. На вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева о том, что с ним случилось, чиновник решил отшутиться.

Глава Налоговой службы Даниил Егоров. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Налоги собираем», ответил Егоров перед началом встречи российского бизнеса с президентом Владимиром Путиным. Юнашев задал уточняющий шуточный вопрос: «Так тяжело?» Чиновник рассмеялся и кивнул: «Не то слово!»

Ранее сегодня стало известно, что встреча Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдёт 18 марта в закрытом режиме, чтобы создать условия для свободного обсуждения актуальных вопросов.

Число индивидуальных предпринимателей в России достигло 4,5 млн
Число индивидуальных предпринимателей в России достигло 4,5 млн
Обложка ©

Telegram / Юнашев LIVE

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ФНС РФ
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar