Главный налоговик России шуткой объяснил приход на съезд бизнеса с Путиным на костылях
Глава ФНС Егоров пришёл на съезд РСПП на костылях и отшутился о причине травмы
Глава Налоговой службы Даниил Егоров пришёл на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на костылях. На вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева о том, что с ним случилось, чиновник решил отшутиться.
Глава Налоговой службы Даниил Егоров. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Налоги собираем», — ответил Егоров перед началом встречи российского бизнеса с президентом Владимиром Путиным. Юнашев задал уточняющий шуточный вопрос: «Так тяжело?» Чиновник рассмеялся и кивнул: «Не то слово!»
Ранее сегодня стало известно, что встреча Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдёт 18 марта в закрытом режиме, чтобы создать условия для свободного обсуждения актуальных вопросов.
Telegram / Юнашев LIVE