Главный налоговик России шуткой объяснил приход на съезд бизнеса с Путиным на костылях

Глава Налоговой службы Даниил Егоров пришёл на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на костылях. На вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева о том, что с ним случилось, чиновник решил отшутиться.

Глава Налоговой службы Даниил Егоров. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Налоги собираем», — ответил Егоров перед началом встречи российского бизнеса с президентом Владимиром Путиным. Юнашев задал уточняющий шуточный вопрос: «Так тяжело?» Чиновник рассмеялся и кивнул: «Не то слово!»