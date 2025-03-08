Число индивидуальных предпринимателей в России достигло 4,5 млн

За последние три года число индивидуальных предпринимателей в России выросло на 23%, выяснила газета «Известия». По состоянию на начало 2025-го в стране зарегистрировано 4,5 миллиона ИП. К росту численности бизнесменов привело развитие цифровых сервисов и доступные меры господдержки, уверены эксперты.

Самыми популярными у отечественных предпринимателей направлениями являются электронная торговля (338 тыс.), грузовые перевозки (214 тыс.) и розничная торговля (134 тыс.). Кроме того, растёт число людей со статусом самозанятых. За последние три года их количество возросло на 380 тысяч человек.

«Действующие программы субсидирования, налоговые льготы и облегченные процедуры регистрации делают открытие собственного бизнеса доступным для широкого круга граждан», — пояснил изданию член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.