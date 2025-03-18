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18 марта, 13:14

Путин пообещал крупному бизнесу откровенный разговор на съезде в Москве

Президент России Владимир Путин пообещал, что проведёт закрытый разговор с различными крупными бизнесами и ответит на все интересующие вопросы. Откровенная беседа с лидером государства состоится на стартующем в Москве съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«У нас ещё будет встреча, <…> мы будем иметь возможность поговорить в закрытом режиме абсолютно откровенно по некоторым вопросам», — отметил Путин перед началом встречи.

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Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что беседа президента и бизнеса пройдёт 18 марта в закрытом формате для создания необходимых условий. Предприниматели смогут задать и свободно обсудить самые актуальные вопросы с главой государства.

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Life.ru

Наталья Афонина
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