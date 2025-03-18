Путин пообещал крупному бизнесу откровенный разговор на съезде в Москве
Президент России Владимир Путин пообещал, что проведёт закрытый разговор с различными крупными бизнесами и ответит на все интересующие вопросы. Откровенная беседа с лидером государства состоится на стартующем в Москве съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«У нас ещё будет встреча, <…> мы будем иметь возможность поговорить в закрытом режиме абсолютно откровенно по некоторым вопросам», — отметил Путин перед началом встречи.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что беседа президента и бизнеса пройдёт 18 марта в закрытом формате для создания необходимых условий. Предприниматели смогут задать и свободно обсудить самые актуальные вопросы с главой государства.
Life.ru