СМИ узнали, какое условие Путин выставил США для прекращения огня на Украине на 30 дней

Агентство Bloomberg утверждает, что президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником лидера США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом выставил условие для подписания соглашения о прекращении огня на Украине — остановить поставки оружия Киеву. Такую информацию американским журналистам предоставил неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

«Российский лидер во время встречи с посланником Трампа на прошлой неделе сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания соглашения о 30-дневном прекращении огня», — говорится в публикации.

Также отмечается, что два источника, «знакомые с мнением Кремля», называют остановку военной помощи Киеву со стороны Вашингтона планом-минимумом Москвы. Авторы материалы же считают, что США приостановят поставку оружия Украине, но временно. После заключения соглашения она будет возобновлена.