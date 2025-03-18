СМИ узнали, какое условие Путин выставил США для прекращения огня на Украине на 30 дней
Bloomberg: Путин выставил США условие прекратить военную помощь Украине
Агентство Bloomberg утверждает, что президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником лидера США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом выставил условие для подписания соглашения о прекращении огня на Украине — остановить поставки оружия Киеву. Такую информацию американским журналистам предоставил неназванный высокопоставленный европейский чиновник.
«Российский лидер во время встречи с посланником Трампа на прошлой неделе сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания соглашения о 30-дневном прекращении огня», — говорится в публикации.
Также отмечается, что два источника, «знакомые с мнением Кремля», называют остановку военной помощи Киеву со стороны Вашингтона планом-минимумом Москвы. Авторы материалы же считают, что США приостановят поставку оружия Украине, но временно. После заключения соглашения она будет возобновлена.
В Европе тем временем выступают против приостановки военных поставок. Европейцы боятся, что Россия получит возможность перевооружиться, в то время как Украине это будет запрещено.
Напомним, 11 марта Киев заявил о согласии на 30-дневное прекращение огня по требованию США. Путин поддержал эту идею, однако призвал учесть несколько принципиальных моментов. Так, глава государства подчеркнул, что соглашение должно гарантировать долгосрочный мир, поскольку Киев может использовать это время для наращивания сил. Трамп выразил оптимизм по поводу возможного перемирия, в то время как Зеленский продолжает настаивать на вводе войск европейских союзников на Украину. В МИД Украины тем временем обозначили три ключевые позиции Киева в ходе мирных переговоров с Россией.
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