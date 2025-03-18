Песков отказался сравнивать предстоящие контакты Путина и Трампа с «новой Ялтой»
Предстоящие контакты президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, не будут посвящены глобальному переустройству или духе «новой Ялты». Об этом сообщил журналистам 18 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, это представление не соответствует действительности», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков согласился с тем, что от предстоящего разговора двух лидеров есть «определенные эмоциональные ожидания». Тем не менее, по его словам, это лишь один из этапов в процессе восстановления диалога и поиска решений по ситуации в Украине.
«Это сложная, кропотливая и ответственная работа на высшем уровне. А всё остальное — это уже домыслы», - заключил Песков
Напомним, Владимир Путин и глава США созвонятся сегодня с 16:00 до 18:00 по Москве. Ранее американский президент говорил, что собирается обсудить с российским лидером вопросы контроля над АЭС, а также вопросы территориального урегулирования. В Кремле пообещали оперативно проинформировать общественность о деталях этой беседы.
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