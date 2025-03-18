Песков отказался сравнивать предстоящие контакты Путина и Трампа с «новой Ялтой»

Предстоящие контакты президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, не будут посвящены глобальному переустройству или духе «новой Ялты». Об этом сообщил журналистам 18 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков согласился с тем, что от предстоящего разговора двух лидеров есть «определенные эмоциональные ожидания». Тем не менее, по его словам, это лишь один из этапов в процессе восстановления диалога и поиска решений по ситуации в Украине.