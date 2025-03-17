В МИД Украины назвали три условия по переговорам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обозначил три ключевые позиции Киева в ходе переговоров. Он отметил, что одним из основных условий является сохранение суверенитета Незалежной. Заявление было сделано в интервью для РБК-Украина.

«Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины», — сказал Сибига.