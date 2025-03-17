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17 марта, 09:19

В МИД Украины назвали три условия по переговорам

Глава МИД Украины Сибига: Одно из условий переговоров — сохранение суверенитета

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обозначил три ключевые позиции Киева в ходе переговоров. Он отметил, что одним из основных условий является сохранение суверенитета Незалежной. Заявление было сделано в интервью для РБК-Украина.

«Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины», — сказал Сибига.

Во втором пункте он вновь использовал устаревшую и настойчивую риторику Киева, утверждая, что другие государства «не имеют права запрещать Украине вступление в НАТО и Европейский Союз». Последним предельным заявлением, озвученным Сибигой, стал часто повторяемый тезис Зеленского о нежелании проводить демилитаризацию.

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Ранее в Белом доме заявили, что предложение о предоставлении Украине возможности вступить в НАТО не поддерживают в США и некоторых других государствах — членах альянса. Более того, генсек объединения Марк Рютте закрыл двери в альянс для Киева 14 марта. Он сказал, что заявление о вступлении больше не рассматривается.

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Shutterstock / FOTODOM / Polydeuces

Александра Мышляева
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