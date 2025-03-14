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14 марта, 12:47
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Генсек НАТО закрыл дверь для Украины: Вступление больше не рассматривается

Рютте: Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается

Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

В эфире Bloomberg TV Рютте задали вопрос, правда ли, что президент США Дональд Трамп снял с повестки дня вопрос вступления Украины в НАТО. Рютте кратко ответил «да».

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Ранее американский президент выступил против членства Украины в НАТО. Он призвал Киев забыть об этом. По мнению главы Белого дома, именно желание Украины вступить в альянс, вероятно, и стало причиной конфликта.

Взаимоотношения Украины и НАТО начались в 1992 году, когда Украина после получения независимости присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. Несколько лет спустя, в феврале 1994 года, Киев заключил рамочный договор с НАТО в рамках инициативы «Партнёрство ради мира», за которой в 2002 году последовал «Индивидуальный план партнёрства с НАТО».

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ТАСС / AP

Никита Никонов
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