Генсек НАТО закрыл дверь для Украины: Вступление больше не рассматривается
Рютте: Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается
Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
В эфире Bloomberg TV Рютте задали вопрос, правда ли, что президент США Дональд Трамп снял с повестки дня вопрос вступления Украины в НАТО. Рютте кратко ответил «да».
Ранее американский президент выступил против членства Украины в НАТО. Он призвал Киев забыть об этом. По мнению главы Белого дома, именно желание Украины вступить в альянс, вероятно, и стало причиной конфликта.
Взаимоотношения Украины и НАТО начались в 1992 году, когда Украина после получения независимости присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. Несколько лет спустя, в феврале 1994 года, Киев заключил рамочный договор с НАТО в рамках инициативы «Партнёрство ради мира», за которой в 2002 году последовал «Индивидуальный план партнёрства с НАТО».
ТАСС / AP