Генсек НАТО закрыл дверь для Украины: Вступление больше не рассматривается

Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

В эфире Bloomberg TV Рютте задали вопрос, правда ли, что президент США Дональд Трамп снял с повестки дня вопрос вступления Украины в НАТО. Рютте кратко ответил «да».

Ранее американский президент выступил против членства Украины в НАТО. Он призвал Киев забыть об этом. По мнению главы Белого дома, именно желание Украины вступить в альянс, вероятно, и стало причиной конфликта.