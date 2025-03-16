Уолтц: В США и других странах альянса не поддерживают членство Украины в НАТО
Предложение о предоставлении Украине членства в НАТО не находит поддержки как у Соединённых Штатов, так и у некоторых других государств — членов альянса. Об этом сообщил помощник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в эфире ABC News.
«Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно. И это исходит не только со стороны Соединённых Штатов. Это и со стороны ряда других стран», — сказал Уолтц.
Ранее Life.ru сообщал, что генсек НАТО Марк Рютте закрыл двери в альянс для Украины 14 марта. Он сказал, что заявление о вступлении больше не рассматривается. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп советовал Киеву забыть о членстве в блоке.
Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam