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Регион
23 марта, 12:07

Финансовый аналитик оценил перспективу возвращения западных компаний в Россию

Аналитик Верников: Многие западные компании вернутся в Россию

Среди американских брендов наблюдается потепление к России, в то время как европейские компании настроены к нашей стране негативно, потому что ориентируются на политическую конъюнктуру. Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Верников.

В беседе с «Царьградом» он оценил перспективы возвращения западных компаний в Россию. Эксперт обратил внимание, что не все иностранные продукты и технологии удалось импортозаместить в нашей стране.

Лавров высказался о возвращении западных компаний на российский рынок
Лавров высказался о возвращении западных компаний на российский рынок

«Поэтому мне кажется, что многие вернутся. Тем более что тема импортозамещения не вполне себя оправдала, шансы, что иностранцев так импортозаместят, что им уже будет невыгодно возвращаться, невысоки», — отметил аналитик.

Названы три российских рынка, на которые могут вернуться западные компании
Названы три российских рынка, на которые могут вернуться западные компании

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что при возвращении западных брендов приоритет будет у российского бизнеса. Глава государства поручил отслеживать возвращение «хлопнувших дверью» иностранных брендов. В свою очередь Дмитрий Медведев заявил, что западные бренды «прощупывают почву» в РФ, однако не спешат возвращаться.

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pixabay / KelvinStuttard

Борис Эльфанд
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