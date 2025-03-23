Финансовый аналитик оценил перспективу возвращения западных компаний в Россию
Аналитик Верников: Многие западные компании вернутся в Россию
Среди американских брендов наблюдается потепление к России, в то время как европейские компании настроены к нашей стране негативно, потому что ориентируются на политическую конъюнктуру. Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Верников.
В беседе с «Царьградом» он оценил перспективы возвращения западных компаний в Россию. Эксперт обратил внимание, что не все иностранные продукты и технологии удалось импортозаместить в нашей стране.
«Поэтому мне кажется, что многие вернутся. Тем более что тема импортозамещения не вполне себя оправдала, шансы, что иностранцев так импортозаместят, что им уже будет невыгодно возвращаться, невысоки», — отметил аналитик.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что при возвращении западных брендов приоритет будет у российского бизнеса. Глава государства поручил отслеживать возвращение «хлопнувших дверью» иностранных брендов. В свою очередь Дмитрий Медведев заявил, что западные бренды «прощупывают почву» в РФ, однако не спешат возвращаться.
pixabay / KelvinStuttard