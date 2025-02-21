Лавров высказался о возвращении западных компаний на российский рынок

Западные компании не стоит «отваживать» от работы в России, но их следует допускать только к тем отраслям, в которых они не будут создавать рисков для российской экономики, если кто-то из лидеров Запада опять «встанет не с той ноги». Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по результатам руководителей МИД G20 в ЮАР.

«В последнее время были сведения о том, что целый ряд западных компаний готовы вернуться и возобновить свой бизнес в России. Я считаю, что наш экономический блок очень правильно отреагировал. Примерно смысл этой реакции заключается в том, что за годы гибридной войны, включая незаконные санкции, мы сделали очень многое, чтобы придать мощный импульс развитию своих собственных отраслей», — сказал он.

Глава российской дипломатии добавил, что страна до недавних пор находилась в значительной зависимости от США, ЕС, Японии и других стран. Однако новые реалии позволили понять, насколько полезным для российской экономики оказался уход иностранных производителей из страны. В России начали осваивать собственные технологии и они в ряде случаев уже превосходят придуманные на Западе аналоги. При этом Лавров считает, что западные компании не стоит «отваживать» от российского рынка, но допускать их следует только к работе тех отраслей, где они не будут создавать угроз для экономики России, если кто-то из западных лидеров вновь решит поставить крест на отношениях с нашей страной.