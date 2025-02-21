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21 февраля, 12:33

Собянин высказался о намерениях Renault вернуться на российский рынок

Собянин: Компании Renault «вряд ли что-то светит» в вопросе возвращения в Россию

У французской компании Renault едва ли есть хорошие перспективы по возвращению на российский рынок. Об этом в беседе с журналистами сказал мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя заявление исполнительного директора автопроизводителя Луки де Мео о том, что он не исключает возобновления работы в России.

Сергей Собянин о возвращении Renault в Россию. Видео © Life.ru

«Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», сказал глава столицы.

Ранее Лука де Мео допустил возвращение Renault в РФ. Часть производственных площадок этой компании находилась в Москве.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не знает о заявлениях представителей компании Boeing о возвращении в Россию. Предположительно, авиапроизводитель выразил желание вновь работать в РФ ради российского титана.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Юрий Лысенко
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