Собянин высказался о намерениях Renault вернуться на российский рынок
Собянин: Компании Renault «вряд ли что-то светит» в вопросе возвращения в Россию
У французской компании Renault едва ли есть хорошие перспективы по возвращению на российский рынок. Об этом в беседе с журналистами сказал мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя заявление исполнительного директора автопроизводителя Луки де Мео о том, что он не исключает возобновления работы в России.
Сергей Собянин о возвращении Renault в Россию. Видео © Life.ru
«Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», — сказал глава столицы.
Ранее Лука де Мео допустил возвращение Renault в РФ. Часть производственных площадок этой компании находилась в Москве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не знает о заявлениях представителей компании Boeing о возвращении в Россию. Предположительно, авиапроизводитель выразил желание вновь работать в РФ ради российского титана.
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