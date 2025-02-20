Песков отказался рассуждать о возвращении Boeing в Россию ради титана

В Кремле не знакомы ни с одним заявлением от представителей компании Boeing, которая якобы пожелала вернуться в Россию ради титана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва вновь принять корпорацию на свой рынок и не станет ли это ударом по отечественному производителю.