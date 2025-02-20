Песков отказался рассуждать о возвращении Boeing в Россию ради титана
Песков: От Boeing не поступало никаких сообщений о желании вернуться на рынок РФ
В Кремле не знакомы ни с одним заявлением от представителей компании Boeing, которая якобы пожелала вернуться в Россию ради титана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва вновь принять корпорацию на свой рынок и не станет ли это ударом по отечественному производителю.
«Мы не располагаем информацией. Нигде не видели ни одного заявления представителей компании Boeing об этом. Соответственно, здесь какие-то рассуждения вряд ли уместны», — сообщил представитель Кремля.
Ранее SHOT узнал, что американская корпорация Boeing изъявила желание вернуться на российский рынок и наладить поставки запчастей в Россию. Взамен руководство гиганта хочет получать из РФ титан. Сейчас деньги за те же самые комплектующие получают компании, занимающиеся параллельным импортом.
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