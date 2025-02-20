Subway возвращается в Россию

Как узнали наши коллеги, американский бренд активно предоставляет россиянам франшизу, позволяя им работать под именем Subway. Ранее бывшие франчайзи были вынуждены отказаться от западного названия и переименовались в «Сабфреш». Тем, кто ещё не успел это сделать, было предписано быстро прекратить использование бренда SUBWAY.

В сентябре 2024 года Subway покинул российский рынок, однако этот уход не был широко объявлен. Компания разослала франчайзи уведомление о прекращении сотрудничества, запретила использовать свой бренд, обрывая все связи с франчайзинговыми операторами и заявив о своей непричастности к точкам питания в России.

Недавно SHOT ПРОВЕРКА провела расследование, в котором освещаюлись рестораны «Сабвэй», функционирующие в Москве и других регионах. Агенты проекта устроились туда под видом стажёров, и многие из них предпочли бы забыть о том, что увидели — повсеместное наличие тараканов и антисанитарные условия на кухнях. Но этого оказалось недостаточно: выяснилось, что существуют проблемы и с соблюдением трудовых норм. Некоторые работники устраиваются на должности без наличия медицинских справок, а другие сталкиваются с тем, что им не выплачивают заработную плату. В результате расследования SHOT ПРОВЕРКА также выяснила, что в сэндвичах SUBWAY иногда присутствует «неожиданный ингредиент» — кишечная палочка.