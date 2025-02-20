Американская компания Boeing хочет вернуться в Россию ради титана

Boeing планирует возвращение на российский рынок. Компания собирается вновь разрешить нашим авиакомпаниям закупать самолёты и наладить поставки запчастей на отечественный рынок, а взамен получить титан из РФ, выяснил SHOT.

Авиапроизводитель рассматривает вариант, при котором воздушная техника снова начнёт поступать в Россию в два этапа. Сначала компания разрешит поставки старых самолётов, которые продают другие перевозчики. Затем планируется снять все ограничения и предоставить возможность нашим компаниям оформлять заказы напрямую у производителя. С поставками запчастей всё проще: их Boeing может возобновить сразу после отмены санкций. Лизингодатели уже начали закулисные переговоры с российскими компаниями на предмет того, какие именно самолёты готовы приобрести перевозчики. В приоритете Boeing 737 и широкофюзеляжный Boeing 777.