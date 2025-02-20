Американская компания Boeing хочет вернуться в Россию ради титана
SHOT: Boeing планирует вернуться на российский рынок в обмен на доступ к титану
Boeing планирует возвращение на российский рынок. Компания собирается вновь разрешить нашим авиакомпаниям закупать самолёты и наладить поставки запчастей на отечественный рынок, а взамен получить титан из РФ, выяснил SHOT.
Авиапроизводитель рассматривает вариант, при котором воздушная техника снова начнёт поступать в Россию в два этапа. Сначала компания разрешит поставки старых самолётов, которые продают другие перевозчики. Затем планируется снять все ограничения и предоставить возможность нашим компаниям оформлять заказы напрямую у производителя. С поставками запчастей всё проще: их Boeing может возобновить сразу после отмены санкций. Лизингодатели уже начали закулисные переговоры с российскими компаниями на предмет того, какие именно самолёты готовы приобрести перевозчики. В приоритете Boeing 737 и широкофюзеляжный Boeing 777.
Взамен американскому производителю могут снова открыть доступ к российскому титану, от которого компания сама отказалась в 2022 году. Опрошенные SHOT эксперты утверждают, что возвращение в Россию выгодно и Boeing: сейчас деньги за те же запчасти получают компании, которые занимаются их поставкой в РФ параллельным импортом. После снятия санкций доход пойдёт напрямую американскому техногиганту.
По данным Государственной думы, в Россию хотят вернуться свыше 300 иностранных компаний из различных секторов. Однако о прежних условиях некоторые из них могут даже не мечтать.
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