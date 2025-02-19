«Занято!» Три крупных зарубежных бренда не смогут вернуться в Россию на прежних условиях

Ушедшие из РФ компании Volkswagen, Samsung и Volvo не смогут вернуться на прежних условиях. У их производственных предприятий новые хозяева и выкупить их назад не получится. Об этом сообщает Mash со ссылкой на власти регионов.

К примеру, в Калужской области находились предприятия компаний Volkswagen, Samsung, Volvo, Mitsubishi. После ухода западных компаний в 2022 году их места заняли отечественные бизнесмены. Теперь зарубежные компании хотят вернуться, и единственный вариант для них — строить заводы с нуля.