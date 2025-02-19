«Занято!» Три крупных зарубежных бренда не смогут вернуться в Россию на прежних условиях
Mash: Volkswagen, Samsung и Volvo не смогут вернуться в РФ на старых условиях
Здание завода «Фольксваген Груп Рус» в технопарке «Грабцево» в Калуге. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Ушедшие из РФ компании Volkswagen, Samsung и Volvo не смогут вернуться на прежних условиях. У их производственных предприятий новые хозяева и выкупить их назад не получится. Об этом сообщает Mash со ссылкой на власти регионов.
К примеру, в Калужской области находились предприятия компаний Volkswagen, Samsung, Volvo, Mitsubishi. После ухода западных компаний в 2022 году их места заняли отечественные бизнесмены. Теперь зарубежные компании хотят вернуться, и единственный вариант для них — строить заводы с нуля.
Новым владельцем завода Volkswagen стала группа «АГР», которая производит китайский Haval. Производство Samsung отошло к VVP Group, где выпускают электронику для российских магазинов. На заводе Volvo Trucks грузовики выпускает «АМО». Siemens AG теперь — «Воронежский трансформатор», а Indesit в Липецке выкупила турецкая компания Arcelik.
Ранее в Кремле отреагировали на возможное возвращение брендов в РФ. Там пояснили, что подобная практика является стандартной и распространённой на международной арене. Напомним, что возвращение на российский рынок планируют более 350 зарубежных брендов. Но им уже предрекли сложное восстановление бизнеса в РФ.