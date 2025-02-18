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Регион
18 февраля, 09:12

Глава РФПИ Дмитриев: Нефтяные компании США в будущем могут вернуться в Россию

Нефтяные компании США в какой-то момент могут вернуться в Россию, чтобы получить доступ к природным российским ресурсам. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью газете The New York Times.

«Считаем, что в какой-то момент они вернутся. Зачем им упускать возможности получить доступ к природным ресурсам России, которые Россия им дала?», — уверен он.

По словам главы РФПИ, американские компании «вели очень успешный бизнес» в РФ. Дмитриев добавил, что на переговорах попробует перезапустить экономическое сотрудничество с Соединёнными Штатами и «восстановить коммуникации, доверие и успех».

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Напомним, что во вторник, 18 февраля, начались переговоры России и США в Эр-Рияде. Кирилл Дмитриев ожидает прогресс в переговорах в ближайшие 2-3 месяца. Он уточнил, что конкретные детали стороны пока раскрыть не могут, однако заверил, что ведётся важная работа в этом направлении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Алена Пенчугина
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