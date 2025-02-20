Мантуров раскрыл, каким компаниям разрешат вернуться в Россию
Мантуров: РФ будет допускать на свой рынок компании, в которых заинтересована
Российские власти будут разрешать доступ на внутренний рынок лишь тем иностранным компаниям, которые соответствуют интересам страны, при этом оставаясь верными установленным принципам. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Мы будем допускать на наш рынок того, в ком сами заинтересованы. У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьёзно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки — сегодня в важнейших для нашего технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС», — сказал Мантуров.
Он отметил, что для совместных проектов с зарубежными компаниями установлены определенные условия, связанные с локализацией, передачей технологий и контролем российских участников над проектами. Первый вице-премьер подчеркнул, что от этих принципов не будут отступать, добавив, что иностранным компаниям следует учитывать эту реальность.
Ранее Life.ru рассказывал, какие компании хотят обратно вернуться в Россию. Выяснилось, что на российских покупателей нацелился магазин одежды UNIQLO. Кроме того, в Госдуме заявили, что и зарубежные платёжные системы хотят вернуться. Всего около 350 сбежавших площадок хотят восстановиться на российском рынке. Тем не менее западным брендам предвещают жёсткие условия для возвращения.
ТАСС / Кристина Кормилицына