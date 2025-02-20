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Регион
20 февраля, 19:05

Мантуров раскрыл, каким компаниям разрешат вернуться в Россию

Мантуров: РФ будет допускать на свой рынок компании, в которых заинтересована

Российские власти будут разрешать доступ на внутренний рынок лишь тем иностранным компаниям, которые соответствуют интересам страны, при этом оставаясь верными установленным принципам. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Мы будем допускать на наш рынок того, в ком сами заинтересованы. У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьёзно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки — сегодня в важнейших для нашего технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС», — сказал Мантуров.

Он отметил, что для совместных проектов с зарубежными компаниями установлены определенные условия, связанные с локализацией, передачей технологий и контролем российских участников над проектами. Первый вице-премьер подчеркнул, что от этих принципов не будут отступать, добавив, что иностранным компаниям следует учитывать эту реальность.

Life.ru узнал, возвращения каких брендов россияне ждут больше всего
Life.ru узнал, возвращения каких брендов россияне ждут больше всего

Ранее Life.ru рассказывал, какие компании хотят обратно вернуться в Россию. Выяснилось, что на российских покупателей нацелился магазин одежды UNIQLO. Кроме того, в Госдуме заявили, что и зарубежные платёжные системы хотят вернуться. Всего около 350 сбежавших площадок хотят восстановиться на российском рынке. Тем не менее западным брендам предвещают жёсткие условия для возвращения.

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ТАСС / Кристина Кормилицына

Александра Мышляева
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