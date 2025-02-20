Мантуров раскрыл, каким компаниям разрешат вернуться в Россию

Российские власти будут разрешать доступ на внутренний рынок лишь тем иностранным компаниям, которые соответствуют интересам страны, при этом оставаясь верными установленным принципам. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Мы будем допускать на наш рынок того, в ком сами заинтересованы. У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьёзно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки — сегодня в важнейших для нашего технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС», — сказал Мантуров.